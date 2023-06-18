اليوم السابع
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حبس سيدتين لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى لسرقة متعلقات المواطنين فى الجمالية

الأحد، 18 يونيو 2023 02:20 م
حبس سيدتين لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى لسرقة متعلقات المواطنين فى الجمالية حبس - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة الجمالية الجزئية حبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " النشل".
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمتين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدتين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الجمالية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " النشل" وبمناقشتهما اعترفتا بسرقة 3 هواتف محمول "مجهولة المصدر" بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واهموهما بالسرقة.

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