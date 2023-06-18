جارديان: شباب كوريا الجنوبية يتحدون ثقافة العمل لساعات طويلة ويتحدون الحكومة

كتبت رباب فتحى

تحت عنوان "الموت من الإرهاق: الشباب الكوري يتمرد على ثقافة الساعات الطويلة"، ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على رفض الأجيال الشابة فى كوريا الجنوبية لساعات العمل الطويلة بعد طرح اقتراح الحكومة بمراجعة نظام ساعات العمل ، للسماح بما يصل إلى 69 ساعة في الأسبوع.

ونقلت الصحيفة عن لي سانج هيوك ، وهو يصف ثقافة العمل الإضافي في شركة الأدوية الكبيرة التي كان يعمل بها بالقرب من سيول.: "أصبح العمل خلال عطلتي وعطلات نهاية الأسبوع أمرًا روتينيًا أدركت تدريجياً أن حياتي وصحتي كانت تتدهور بسبب ساعات العمل المفرطة. لم يكن لدي أي طاقة ، وأهملت علاقاتي الشخصية ".

وأضاف الشاب البالغ من العمر 35 عامًا للصحيفة أنه أصيب بألم في ظهره من الجلوس على مكتبه لساعات طويلة ، وقال إنه أصبح قلقا وخمولا، لافتا إلى أنه "خلال المرات القليلة التي تمكنت فيها من مقابلة أصدقائي ، لم أستطع حتى الاستمتاع بذلك ، لأن كل ما كنت أفكر فيه هو العمل. اعتقدت أنني المشكلة".

ولكن ما فعله لي بعد ذلك كان سيبدو يومًا استثنائيًا لموظف في ثقافة كوريا الجنوبية لساعات العمل الطويلة: لقد استقال.

وأضافت "الجارديان" أن قصته ليست قصة فردية، بل تمثل حركة أوسع تتشكل في كوريا الجنوبية بين جيل من الشباب المصمم المتمرد ضد القبضة الخانقة لثقافة العمل الجامدة في البلاد، لافتة إلى أن "جيل MZ" ، كما يشار إليه في كوريا الجنوبية ، يشمل كلا من الجيل Z (منتصف التسعينات ) وجيل الألفية (منتصف الثمانينات) ، هو في قلب تحول محتمل للأجيال بعيدًا عن ثقافة العمل الزائد.

وأوضحت الصحيفة أن القشة الأخيرة للبعض جاءت في مارس الماضى مع اقتراح الحكومة بمراجعة نظام ساعات العمل ، للسماح بما يصل إلى 69 ساعة في الأسبوع. ويسمح القانون الحالي بتطبيق مبدأ 40 ساعة عمل أسبوعيا على الشركات ، مع تحديد العمل الإضافي بحد أقصى 12 ساعة ، على الرغم من وجود استثناءات.

وتم تقديم الخطة كحل لتحديات سوق العمل التي وفرت المرونة للشركات من خلال السماح لها بحساب متوسط ساعات العمل على مدى فترات زمنية أطول. وقبل أن يصبح رئيسًا ، اقترح يون سوك يول ، المحافظ الذي يُنظر إليه على أنه مؤيد للأعمال التجارية ، السماح للأشخاص بالعمل 120 ساعة في الأسبوع إذا لزم الأمر.

كما تم الترويج للنظام كطريقة لإفادة النساء العاملات من خلال تمكينهن من تجميع المزيد من ساعات العمل الإضافية ، والتي يمكن استبدالها بإجازة في المستقبل ، وتولي مسئوليات الأسرة وتقديم الرعاية في بلد لديه بالفعل أدنى معدل مواليد في العالم.

لكن الاقتراح أثار رد فعل عنيف من الشباب والنقابات والسياسيين المعارضين ، مما أجبر الحكومة على إعادة التفكير في قرارها. ووصف متحدث باسم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إدارة يون بأنها "وقحة" ، وقال إن البلاد تعود إلى "تاريخ جحيم العمال".