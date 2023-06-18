اليوم السابع
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توقيع عقد كنيسة جديدة في إيبارشية أيرلندا.. صور

الأحد، 18 يونيو 2023 12:30 م
توقيع عقد كنيسة جديدة في إيبارشية أيرلندا.. صور توقيع عقد كنيسة جديدة في إيبارشية أيرلندا
كتب: محمد الأحمدى

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وقع الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمال شرقي إنجلترا أمس عقد شراء كنيسة جديدة على اسم القديس البابا كيرلس السادس فى مدينة كورك الواقعة جنوبي أيرلندا.
  
وكانت الخدمة في مدينة كوك خلال السنوات العشر الماضية في كنائس مؤجرة.
 
 حضر توقيع العقد إلى جانب الطرف البائع، السيد تيم كويل عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وبعض من شعبها.
 
وهذه هي الكنيسة الثالثة التي يتم شراؤها في إيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمال شرقي إنجلترا خلال الشهرين الماضيين، حيث أشتريت كنيسة في مدينة Bromley يوم ٨ أبريل وكنيسة أخرى في Swansea بإمارة ويلز على اسمي رئيس الملائكة ميخائيل والشهيد مارمينا يوم 26 أبريل الماضي.
 
توقيع عقد كنيسة جديدة في إيبارشية أيرلندا (2)
توقيع عقد كنيسة جديدة في إيبارشية أيرلندا

توقيع عقد كنيسة جديدة في إيبارشية أيرلندا (3)
توقيع عقد كنيسة جديدة في إيبارشية أيرلندا
 

توقيع عقد كنيسة جديدة في إيبارشية أيرلندا (4)
توقيع عقد كنيسة جديدة في إيبارشية أيرلندا
 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

ايرلندا

ايبارشيه ايرلندا

اسكتلندا



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