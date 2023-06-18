اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 يونيو 2023 05:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

توصيل ذوي الإعاقة من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام إلى الأماكن المخصصة

الأحد، 18 يونيو 2023 04:44 م
توصيل ذوي الإعاقة من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام إلى الأماكن المخصصة نقل ذوي الإعاقة
محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في إطار مبادرتها "حفاوة" خدمة إيصال الأشخاص ذوي الإعاقة من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام إلى الأماكن المخصصة لهم من خلال توفير عربات القولف المخصصة لذلك .

 وأبان الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر المحمادي، أن المبادرة تهدف إلى تقديم التسهيلات كافة والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من حجاج بيت الله الحرام، وتوفير جميع سبل الراحة لهم، وتوفير عربات لنقلهم من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام إلى الأبواب المخصصة، وتوفير أفضل الخدمات الإنسانية التي تسهم في جعل زيارتهم للحرمين الشريفين تجربة متكاملة ومميزة.

 وتأتي المبادرة ضمن حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا " في عامها الحادي عشر، لتوفير سبل الراحة كافة وتقديم الخدمات الإنسانية.

 


الحج

الحجاج

مكه

المدينه

وقفة عرفة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة