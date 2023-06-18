اليوم السابع
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الأحد، 18 يونيو 2023 01:49 م
أكرم القصاص
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تمديد الإجازة الصيفية بالمدارس فى الهند بسبب موجة الطقس الحار

الأحد، 18 يونيو 2023 01:20 م
تمديد الإجازة الصيفية بالمدارس فى الهند بسبب موجة الطقس الحار ارتفاع درجات الحرارة - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قررت السلطات الهندية تمديد الإجازة الصيفية للمدارس؛ بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي تشهده مختلف ولايات البلاد.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في الهند اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تكون الموجة الحارة شديدة أو بالغة الشدة بولايات "أتر براديش" و"بيهار" و"تاميل نادو" و"ماديا براديش" و"غرب البنغال" و"أندريا براديش" خلال الأيام المقبلة، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية.

وكانت السلطات الهندية أعلنت اليوم مصرع 54 شخصا وإصابة 400 آخرين؛ بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة بولاية "أتر برديش" على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

 


الهند

مدارس الهند

درجات الحرارة

الإجازة الصيفية



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