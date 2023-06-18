تفريغ 1524 سيارة لذوى الهمم بميناء غرب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد ، سفينة الرورو العملاقة SANG SHIN القادمة من تركيا بحمولة 50308 أطنان، وعلى متنها 636 سيارة لذوى الهمم من ماركات مختلفة، وستغادر الميناء فور الإنتهاء من عمليات التفريغ على الأرصفة لتستكمل رحلتها إلى سنغافورة.

وأضاف البيان، أن الميناء انتهى من تفريغ سفينة الرورو العملاقة YOUNG SHIN القادمة من تركيا بحمولة 47677 طنا وذلك لتفريغ 888 سيارة بالميناء وسوف تغادر الميناء فور انتهاء عمليات التفريغ إلى سنغافورة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالسفينتين بتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة وتخزينها في المخازن المخصصة لها تمهيداً لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها.

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينتين من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة .