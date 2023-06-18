تعرف على خطوات التصالح على مخالفة شروط التعاقد بشركة مياه الشرب فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج واحدة من الشركات التي تقدمات خدمات متنوعة للمواطنين بالنجوع والقرى والمدن وفى مقدمتها تركيب عدادات المياه الجديدة، والإضافية وكذلك الخدمات الخاصة برفع وإلغاء العداد وخدمات تغير التالف وخدمات تعديل توصيلة المياه وخدمات تغير أسم المتعاقد وخدمة التعاقد على توصيلة الصرف الصحى وخدمة الحصول على شهادة الصرف الصحى وخدمات التصالح على مخالفة شروط التعاقد:

اليوم السابع يقدم للقارئ الخطوات الخاصة بالحصول على خدمة التصالح على مخالفة شروط التعاقد تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

1 – تعريف الخدمة : قيام العميل بمخالفة شروط التعاقد " تغير نشاط عن النشاط المتعاقد عليه – توصيل مياه للغير بدون علم الشركة".

المستندات المطلوبة :

أ – طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

ب – بطاقة الرقم القومى.

ج – إيصال كهرباء حديث إن وجد.

د – مستند الملكية لمحل التعاقد.

ه – التليفون اللارضى أو المحمول للعميل.

الإجراءات : -

أ – قيام العميل بإستيفاء طلب الخدمة.

ب – إجراء المعاينة على الطبيعة.

ج – قيام العميل بسادا قيمة المخالفة.

د – سداد قيمة المقايسه الجديدة في حالة تغير النشاط.