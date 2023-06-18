اليوم السابع
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الأحد، 18 يونيو 2023 11:25 م
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تعرف على تفاصيل ترشيح أسوان عاصمة السياحة العربية لعام 2024 فى 10 معلومات

الأحد، 18 يونيو 2023 11:00 م
تعرف على تفاصيل ترشيح أسوان عاصمة السياحة العربية لعام 2024 فى 10 معلومات أسوان
أسوان- صلاح المسن

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ملف متكامل، تجريه أجهزة الدولة المصرية بمحافظة أسوان، ليساهم فى تعزيز فرص فوز أسوان بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2024، و"اليوم السابع" يقدم ملامح الملف في 10 معلومات:

أولا: عناصر الملف متميزة، وقادرة على إبراز المقومات السياحية والبيئية والتنموية والإستثمارية .

ثانيا: إظهار المزايا النسبية التى تتمتع بها أسوان، لجذب السائح العربى، وخاصة فى ظل تفردها بالتنوع فى الحضارات والثقافات التى شهدتها أسوان عبر العصور .

ثالثا:  الملف سيتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة والمهرجانات السنوية التى تنظمها المحافظة ، وغيرها من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى.  

رابعا: الملف سيتضمن سباقات ومهرجانات الفروسية والمرماح والهجن، وأيضاً الصيد والسفارى ، ومراقبة الطيور ، بالإضافة إلى مهرجان سينما أفلام المرأة ، والثقافة والفنون الشعبية ، فضلاً عن المهرجانات الرياضية والشبابية والبيئية والترفيهية

خامسا: سيتم الوضع فى الإعتبار الإرتقاء بالمسارات والمزارات والمراسى والمعالم السياحية ، والمحميات الطبيعية بجميع أنحاء المحافظة ،

سادسا: توافق المسارات والمزارات مع الكود الخاص بحركة سير ذوى الهمم.

سابعا: تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات التي تصب في صالح جذب المزيد من السياحة العربية، ولاسيما في مجال السياحة العلاجية والبيئية .

ثامنا: أسوان تستحق أن تكون قبلة ومقصداً للسياحة العربية فى ظل حالة الإستقرار والأمن والأمان .

تاسعا: هناك خطة طموحة لتطوير آليات العمل فى السياحات العلاجية والترفيهية والسفاري والصيد.

عاشرا: إقامة مراكز متخصصة فى الخدمات السياحية، وأنشطة متنوعة فى هذه المجالات، بما يتوافق مع تطلعات السائح العربى.


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