اليوم السابع
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تدشين ووضع حجر أساس المنطقة اللوجستية بكفر الشيخ بحضور 3 وزراء.. غدا

الأحد، 18 يونيو 2023 10:14 م
تدشين ووضع حجر أساس المنطقة اللوجستية بكفر الشيخ بحضور 3 وزراء.. غدا اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تشهد مدينة كفر الشيخ، غدا الاثنين، تدشين ووضع حجر الأساس منطقة لوجستية تجارية، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وتتضمن المنطقة اللوجستية أنشطة متنوعة " تجارة الجملة ونصف الجملة، وأنشطة تعبئة وتغليف، ومخازن تبريد وتجميد"، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة  في مصر.

 


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