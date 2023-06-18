تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية حول امتحان اللغة العربية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة، بلجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بالقليوبية، حول امتحان مادة اللغة العربية، اليوم الأحد، حيث عبر الكثير منهم عن صعوبة الامتحان وأنه كان بحاجة لوقت أطول من الوقت المحدد له، فيما عبر آخرون عن أن الامتحان جيد إلا أنه تضمن بعض النقاط التى تميز الطالب المتفوق عن غيره.

وشهد محيط لجان الامتحانات دموع وبكاء بعض الطلاب عقب أداء الامتحان، كما عبر آخرون عن فرحتهم بأن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، واكدت غرفة عمليات تعليم القليوبية، والمختصة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة عدم تلقى أية شكاوى بخصوص الامتحان، وأن اللجان فتحت فى مواعيدها.

وأدى طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، امتحان مادة اللغة العربية وسط تأمين مكثف من قبل رجال مديرية أمن القليوبية لتوفير حالة من الهدوء فى محيط لجان الامتحانات بالمحافظة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق قطار امتحانات الثانوية العامة بلجان المحافظة، اليوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023، حيث يؤدى 48516 طالبا وطالبة الامتحانات، مقسمين إلى 27583 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، و20933 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، حيث يؤدون الامتحان داخل 112 لجنة فى مختلف محافظة القليوبية.

وأوضحت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جاهزية اللجان الامتحانية من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة فى جميع الإدارات التعليمية وجميع اللجان الإمتحانية.

وأكدت، على جاهزية الاستراحات فى جميع الإدارات التعليمية والتى يبلغ عددها 24 استراحة رجال وسيدات وأنها جاهزة لاستقبال مراقبى الثانوية العامة هذا العام.

وأضافت سماح إبراهيم، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة، متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.