اليوم السابع
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"بيطرى القاهرة" يضبط طنا و150 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الأحد، 18 يونيو 2023 11:04 ص
"بيطرى القاهرة" يضبط طنا و150 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى لحوم فاسدة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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شنت مديرية الطب البيطري بالقاهرة حملات مكثفة، للتفتيش على محلات بيع اللحوم ومصنعاتها، حيث تم ضبط 650 كيلوجرام من اللحوم تم ذبحها خارج المجازر، و2 ختم مزور وألوان مقلدة، كما تم ضبط 500 كجم من اللحوم ومصنعاتها ودواجن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.
 
يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
 
وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.
 
 

الطب البيطرى

لحوم غير صالحة

دواجن منتهية صلاحيتها

وزارة الزراعة



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