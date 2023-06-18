بيطرى الإسماعيلية: 7 مجازر تعمل بالمجان خلال أيام العيد و38 نقطة ذبح بالمحافظة

الإسماعيلية – صبرى غانم

قال الدكتورحامد الاقنص وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة الإسماعيلية فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" بانه بناء على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية بان مديرية الطب البيطرى استعدات لاستقبال عيد الاضحي المبارك.

وأشار إلى أن المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى ومنعت الإجازات والراحات خلال أيام العيد.

وأضاف أنه أصدر تعليماته لجميع الإدارات والوحدات البيطرية على مستوى المحافظة بضرورة تجهيز المجازر المحلية والبالغ عددها 6 مجازر وهى هي مجزر الاسماعيليه الآلي بابو خليفة و مجزر القصاصين ومجزر ابو صوير ومجزر فايدوالمجزر الآلي ومجزر خاص تحت إشراف الطب البيطري .

وتابع أنه تم التنبيه على مديرى الادارات والوحدات بضرورة نظافة وانارة جميع المجازر بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية .

وأكد أن جميع المجازر سيتم تشغليها ايام العيد بالمجان دون أى رسوم ومن حق أى مواطن بمحافظة الإسماعيلية الذهاب للمجزر لذبح الأضحية بالمجان .

ولفت إلى أنه تم تخصيص 38 نقطة ذبح على مستوى مدينة الاسماعيلية فى حى أول وحى ثان وحى ثالث الإسماعيلية ويشرف عليها أطباء المديرية .

وحذر الدكتور حامد الاقنص المواطنين بعدم الذبح فى الشوارع والأماكن الغير مخصصة للذبح حتى لا يتم توقيع غرامة مالية عليه.