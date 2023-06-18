اليوم السابع
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بابا الفاتيكان: أصلي من أجل ضحايا حادث غرق سفينة الصيد قبالة سواحل اليونان

الأحد، 18 يونيو 2023 03:06 م
بابا الفاتيكان: أصلي من أجل ضحايا حادث غرق سفينة الصيد قبالة سواحل اليونان البابا فرانسيس بابا الفاتيكان
أ.ش.أ

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قال البابا فرانسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد، إنه يصلي من أجل ضحايا حادث غرق سفينة الصيد التي كانت تقل مهاجرين قبالة سواحل اليونان، مما أسفر حتى الآن عن مصرع 78 شخصا وفقد مئات آخرين .

وأضاف البابا - بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية، " بحزن وألم شديد ، أنعي ضحايا تحطم السفينة الخطير للغاية الذي وقع في الأيام الأخيرة قبالة سواحل اليونان"، مضيفا أن "البحر كان هادئا ".

وتابع البابا "أجدد صلاتي لمن فقدوا أرواحهم وأطالب ببذل كل الجهود الممكنة لمنع مثل هذه المآسي"، مشيرا إلى أن 20 يونيو هو اليوم العالمي للاجئين، الذي يروج له مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. 

وتواصل فرق الإنقاذ اليونانية البحث عن حوالي 600 لاجئ ومهاجر يخشى فقدهم بعد أن انقلبت السفينة التي تحمل ما يصل إلى 750 شخصا بينهم حوالي 100 طفل قبالة سواحل بلدة بيلوس الساحلية اليونانية يوم الأربعاء الماضي .

 


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