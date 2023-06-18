اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اندلاع النيران فى عبارة فلبينية تقل على متنها أكثر من 120 راكبا

الأحد، 18 يونيو 2023 08:51 ص
اندلاع النيران فى عبارة فلبينية تقل على متنها أكثر من 120 راكبا حريق - صورة أرشيفية
وكالات

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أفادت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الأحد، باشتعال النيران على متن العبارة الفلبينية Esperanza Star في البحر وعلى متنها أكثر من 120 راكبا.

 

ونقلت الوكالة عن خفر السواحل قولهم شبت النيران في العبارة وعلى متنها 120 من الركاب وأفراد الطاقم، في البحر، فيما أرسلت السلطات سفينة تابعة لخفر السواحل لإغاثة الركاب ومحاولة إخماد النيران.

 

وبحسب موقع روسيا اليوم، فقد اشتعلت النيران في Esperanza Star عند الفجر أثناء إبحارها من مقاطعة سيكويجور الفلبينية إلى مقاطعة بوهول.

 

ولم يتم تقديم معلومات حول عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم حتى الآن وما إذا كان هناك ضحايا.

 


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