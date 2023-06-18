انتشال جثة طفل غرق فى ترعة بمركز قوص قنا

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد غرف طفل داخل ترعة في قنا، وعلى الفور انتقلت قوة من الإنقاذ النهري تحت إشراف العميد هاني الأتربي مدير الحماية المدنية بقنا، وتمكنت من انتشال الجثة، وتبين أنها لطفل يدعى "إياد.ح" 7 سنوات، غرق في ترعة المفرجية بقوص، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى بقوص.