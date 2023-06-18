

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، أوليج جورينوف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية السبت، إنه: "تم تسجيل عملية قصف على مواقع قوات الحكومة السورية في منطقة وقف التصعيد بإدلب من قبل تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي".



وكان جورينوف، قد أعلن -في وقت سابق- أن قادة جماعة "هيئة تحرير الشام" وقيادة ما يسمى بحكومة "الإنقاذ السورية"، يواصلون استخدام المساعدات الإنسانية التي يتم إرسالها للمدنيين في مناطقهم لمصالحهم الخاصة.