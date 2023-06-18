اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات لمزارع وغرامة 50 ألف جنيه لحيازته حشيش بالشرقية

الأحد، 18 يونيو 2023 02:28 م
المشدد 3 سنوات لمزارع وغرامة 50 ألف جنيه لحيازته حشيش بالشرقية هيئة المحكمة
الشرقية فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة مزارع بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة مالية 50 جنيها، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وسلاح نارى وذخيرة دون ترخيص.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدى قنديل، وباسم يسرى جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.
 
تعود أحداث القضية رقم 6075 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة بلبيس، والمقيدة برقم 905 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، لشهر فبراير من العام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام " أحمد س م" " 31 عاما، مزارع ومقيم بدائرة مركز بلبيس، بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه.
 
عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الحشيش، وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، والمبلغ المالى جزء من حصيلة البيع.
 
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

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