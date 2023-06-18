اليوم السابع
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الكهرباء تقرر وقف أعمال الصيانة لتأمين التغذية الكهربائية خلال عيد الأضحى

الأحد، 18 يونيو 2023 01:00 ص
الكهرباء تقرر وقف أعمال الصيانة لتأمين التغذية الكهربائية خلال عيد الأضحى الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه تقرر وقف جميع أعمال الصيانة على مستوى الجمهورية والمناورات الفنية وذلك لتأمين التغذية الكهربائية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
 
وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 ، اتخذت كافة الاستعدادات الكاملة لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين خلال أيام العيد ، لافتا إلى أنه تقرر إعلان حالة الطوارئ وتوفير فرق صيانة على أعلى مستوى للتدخل السريع فى حالة حدوث أي أعطال فنية طارئة.
 
وأشار حمزة، إلى أن رفع حالة الطوارئ لا يعنى أنه سيكون هناك انقطاعات ناتجة عن تخفيف الأحمال خاصة و أن هناك احتياطى فى الشبكة يصل إلى 15 الف ميجا وات، مشيرا إلى أنه سيتم تأمين التغذية الكهربائية للمساجد الكبرى بالتنسيق مع المحليات على مستوى الجمهورية.
 
وأضاف حمزة أن هناك تنسيق مع شرطة الكهرباء لتكثيف الحملات ضد سرقات التيار، مشيرًا إلى أن هناك فريقًا من الفنيين للاستعانة بهم فى حالة حدوث أى أعطال فنية داخل العاصمة وخاصة فى أماكن التجمعات للاحتفال بالعيد.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

عيد الاضحى

ايمن حمزة



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