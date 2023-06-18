الكشف الطبى والعلاج المجانى لـ1688 مواطنا بالقوافل الطبية بأسوان

أسوان- صلاح المسن

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، جهود تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية ، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" ، والتى تقوم بتنفيذها مديرية الشئون الصحية حيث تم تنظيم 2 قافلة طبية داخل قرية نجع الحجر التابعة لمركز دراو ، ومنطقة الشهيد صلاح نصر التابعة لمركز بإدفو،وقد إستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين فى كل قرية.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان في "تصريحات صحفية" بأن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى والعلاجى لـ 1688 مواطن ومواطنة ، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

من ناحية أخري، كانت قد استقبلت مستشفيات جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، وفد طبي رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية،وضم الوفد كل من؛ الدكتورة نعيمة حسن القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى الشرق الأوسط، والوفد المرافق لها،وكان في استقبال وفد منظمة الصحة العالمية الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، والدكتور أشرف أحمد معبد المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتور محمد صلاح مدير مستشفي الباطنة التخصصي الجديد.

وقال الدكتور "الدهشوري"، إن هذه الزيارة تعد الثانية لمنظمة الصحة العالمية، الي مستشفيات جامعة أسوان منذ اندلاع الأزمة السودانية، وتأتي الزيارة في إطار حرص مستشفيات جامعة أسوان علي تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للأخوة الاشقاء من جمهورية السودان، وقام وفد منظمة الصحة العالمية، بجوله تفقدية داخل أقسام مستشفيات الجامعة، حيث شملت الجولة العيادات الخارجية،أقسام المستشفي الجامعي بأسوان، والمستشفي التخصصي الجديد.

واستمع الوفد لشرح مفصل عن خدمات المستشفيات الجامعية بأسوان، والذي يخدم مرضي محافظات جنوب الصعيد.

وأشاد وفد منظمة الصحة العالمية الذي يترأسه ممثل منظمة الصحة العالمية بالجهود المبذولة في تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية للمرضى، السودانين وما وصلت اليه مستشفيات جامعة أسوان حتي أصبحت صرح طبي خدمي متكامل،

وأوضح الدكتور اشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان ان مستشفيات جامعة أسوان تقوم بدورها الطبي والعلاجي علي أكمل وجه لجميع المترددين من مرضي أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد ومرضي السودان الشقيق، كما تقوم مستشفيات الجامعة بتنظيم العديد من القوافل الطبية داخليا وخارجيا.