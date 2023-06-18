الكرملين: روسيا و"أوبك +" تواصلان العمل لضمان أسعار عادلة فى أسواق الطاقة

وأضاف بيسكوف - في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "ستواصل روسيا تعاونها مع العديد من دول العالم العربي، وخاصة دول الخليج، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان أسعار عادلة للطاقة لا سيما النفط".. وتابع "أنا أتحدث عن صيغة (أوبك +) ونحن بشكل عام راضون جدا عن كيفية تطور علاقاتنا وسنواصل القيام بذلك".

وأشار إلى أن العالم أكبر بكثير من الغرب وأغنى بكثير من الغرب.. وتابع قائلا "لا يتم حاليا توليد غالبية الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الغرب، ولكن في بقية العالم، وبقية العالم يتطور بشكل ديناميكي أكثر بكثير من الدول الغربية".

وأعرب بيسكوف عن اعتقاده بأن الفترة الحالية هي فترة تحول خطير للغاية، عندما تتغير قواعد اللعبة في الاقتصاد والسياسة والقانون الدولي.. مضيفا "ستدعم روسيا الدول العربية.. وروسيا والصين متحدتان في هذا الصدد ولديهما مواقف متشابهة أو متقاربة للغاية".