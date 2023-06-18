الكرملين: العملية العسكرية الروسية تتحول عمليا إلى حرب بين روسيا والغرب

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إن العملية العسكرية الروسية الخاصة بدأت في الدفاع عن منطقة دونباس، والآن تحولت فعليا إلى حرب مع الغرب الجماعي.



وقال بيسكوف في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأحد تعليقا على توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، "في الواقع، تم إطلاق العملية العسكرية الخاصة ضد أوكرانيا، ضد نظام كييف لضمان سلامة سكان دونباس. هذا صحيح. الآن هي حرب عمليا بين موسكو والغرب الجماعي".



وفي إشارة إلى تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إقامة "طوق صحي" على أراضي أوكرانيا إذا استمر قصف المناطق الروسية، قال بيسكوف، إنه "مع توسع نطاق الأسلحة التى تم تسليمها إلى أوكرانيا ، ستتسع المنطقة العازلة ،أي المسافة التي سنضطر إلى إبعاد الأوكرانيين عنها ".