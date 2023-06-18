القبض على مسجل خطر تعدى على زوجته وطفلتهما في السويس

كتب سليم على

أفاد مصدر أمنى بالنسبة لما تم نشره على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق مدعوم بمقطع فيديو يتضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام أحد الأشخاص بتعذيب (كريمتها - مُقيمة بمحافظة السويس) محدثاً إصابتها بجروح وحروق .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة الأربعين بالسويس من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) ، وبصحبتها ابنتها (سن عامين) ، بتضررها من قيام (زوجها -"له معلومات جنائية" - مقيم بذات العنوان) بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الشابو) ، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإحداث إصابتهما ، وكذا حيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.