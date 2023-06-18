اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الغاز يدخل 926 قرية ضمن حياة كريمة.. جهود البترول فى الريف المصرى (فيديو)

الأحد، 18 يونيو 2023 09:23 م
الغاز يدخل 926 قرية ضمن حياة كريمة.. جهود البترول فى الريف المصرى (فيديو) جانب من التغطية

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تسهم وزارة البترول والثروة المعدنية فى تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى والنجوع الأكثر احتياجاً وتتواصل مشروعات توصيل الغاز  لقرى حياة كريمة لتحقيق أهدافها فى توفير هذه الخدمة الحضارية  لأهالى هذه القرى وذلك بديلاً عن أعباء استخدام  وتداول أسطوانات البوتاجاز

ويجرى تنفيذ شبكات الغاز  إلى 926 قرية منها 723 قرية  يتم تنفيذ الشبكات الداخلية والخارجية لها و203 قرى يتم تنفيذ شبكات الغاز الخارجية فقط بها وقد تم تدفيع الغاز إلى 240 قرية من قرى المبادرة

وكشفت وزارة البترول عن تحقيق أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز للمنازل خلال الخمسة أعوام الماضية بمعدلات  بلغت 1.2 مليون وحدة سنوياً

وقد تم توصيل الغاز لحوالى 8 ملايين وحدة سكنية خلال 9 سنوات بما يمثل حوالى 56% من إجمالى الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء النشاط عام 1981 وذلك على مدار 42 عاماً والتى بلغت أكثر من 14 مليون وحدة سكنية ما وفر الخدمة لأكثر من 62 مليون مواطن

 

 


30 يونيو

حياه كريمه

البترول

الريف المصرى



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