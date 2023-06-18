الغاز يدخل 926 قرية ضمن حياة كريمة.. جهود البترول فى الريف المصرى (فيديو)

تسهم وزارة البترول والثروة المعدنية فى تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى والنجوع الأكثر احتياجاً وتتواصل مشروعات توصيل الغاز لقرى حياة كريمة لتحقيق أهدافها فى توفير هذه الخدمة الحضارية لأهالى هذه القرى وذلك بديلاً عن أعباء استخدام وتداول أسطوانات البوتاجاز

ويجرى تنفيذ شبكات الغاز إلى 926 قرية منها 723 قرية يتم تنفيذ الشبكات الداخلية والخارجية لها و203 قرى يتم تنفيذ شبكات الغاز الخارجية فقط بها وقد تم تدفيع الغاز إلى 240 قرية من قرى المبادرة

وكشفت وزارة البترول عن تحقيق أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز للمنازل خلال الخمسة أعوام الماضية بمعدلات بلغت 1.2 مليون وحدة سنوياً

وقد تم توصيل الغاز لحوالى 8 ملايين وحدة سكنية خلال 9 سنوات بما يمثل حوالى 56% من إجمالى الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء النشاط عام 1981 وذلك على مدار 42 عاماً والتى بلغت أكثر من 14 مليون وحدة سكنية ما وفر الخدمة لأكثر من 62 مليون مواطن