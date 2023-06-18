العراق.. وكالة الاستخبارات تلقى القبض على "والى تلعفر" بتنظيم "داعش"

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ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، القبض على ما يسمى بـ"والى تلعفر" بتنظيم "داعش".

وأورد بيان لخلية الإعلام الأمني أن مفارز وكالة الاستخبارات ومن خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة وتعاون المواطنين، تمكنت من إلقاء القبض على ما يسمى "والى تلعفر" في عملية أمنية نفذت ضمن محافظة بغداد.

وتشير الوثائق وفقا لبيان الخلية إلى أن "المتهم عمل بأكثر منصب إرهابي ضمن محافظة نينوى أثناء معارك التحرير"، كما نشط ضمن ما يسمى "أمنية قاطع الحديدة"، وظل يمارس نشاطه الإرهابي عن طريق متابعة الخلايا النائمة في حزام بغداد الشمالي.

ولفتت نفس المصادر أيضا إلى إحالة المتهم المطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب إلى الجهات التحقيقية المختصة.