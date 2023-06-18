الشرطة الأمريكية تراقب منزلا يزعم مواطنون وجود مخلوقات فضائية بداخله

وكالات

استجابت الشرطة الأمريكية لشكوى سكان منزل في مدينة لاس فيجاس، بعد أن أبلغوا عن رؤية "مخلوق فضائي أخضر وطويل ونحيف" في الحديقة الخلفية، بحسب سكاى نيوز.

واتصلت الأسرة بهاتف الطوارئ الخاص بالشرطة، مدعية أن جسما غامضا سقط في حديقة منزلهم خلال الليل في شهر مايو الماضي، وقال أحد أفرادها للضباط إنه "رأى كائنات فضائية وجها لوجه".