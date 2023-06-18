السعودية تعلن غدا الإثنين غرة شهر ذى الحجة ووقفة عرفة الثلاثاء 27 يونيو

رامى محيى الدين

أعلنت المحكمة العليا السعودية أن غدا الإثنين غرة شهر ذي الحجة، والوقوف في عرفة يوم الثلاثاء 27 - 6، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.