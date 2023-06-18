السعودية تعلن غدا الإثنين غرة شهر ذى الحجة ووقفة عرفة الثلاثاء 27 يونيو

أعلنت المحكمة العليا السعودية أن غدا الإثنين غرة شهر ذي الحجة، والوقوف في عرفة يوم الثلاثاء 27 - 6، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.
السعودية تعلن غدا الإثنين غرة شهر ذى الحجة ووقفة عرفة الثلاثاء 27 يونيوالأحد، 18 يونيو 2023 07:35 م
رؤية الهلال
رامى محيى الدين
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