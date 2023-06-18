الدفاع المدني السعودي يؤكد حظر أسطوانات الغاز بمخيمات الحجاج

كتب- وكالات

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية منع دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمختلف الأنواع والأحجام إلى مخيمات الحجيج ومقار الجهات الحكومية بالمشاعر المقدسة، ابتداءً من صباح اليوم الأول من شهر ذي الحجة.

ووفقا لوكالة الانباء السعودية (واس) فقد أوضحت المديرية أن القرار يأتي في إطار منظومة الإجراءات الوقائية التي يفرضها الدفاع المدني للحد من مخاطر الحريق أثناء تجهيز مخيمات الحجيج في المشاعر وخلال فترة وجود الحجاج بها حتى مغادرتهم.

وأشار "الدفاع المدني" أن قرار حظر دخول واستخدام الغاز لمنطقة المشاعر سيتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث ستتم مصادرة كل ما يُضبط من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات قد تُستخدَم في أغراض الطهي وتطبيق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين.

وبين أن فرق الإشراف الوقائي والسلامة بالدفاع المدني ستتابع عدم استخدام الغاز داخل مشاعر منى ومزدلفة وعرفات من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية التي تشمل جميع مقار الجهات الحكومية والمنشآت التجارية في منطقة المشاعر حفاظاً على سلامة وأمن ضيوف الرحمن.