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الخارجية الأمريكية: بلينكن أجرى محادثات موضوعية وبناءة مع نظيره الصيني

الأحد، 18 يونيو 2023 06:42 م
الخارجية الأمريكية: بلينكن أجرى محادثات موضوعية وبناءة مع نظيره الصيني بلينكن
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، أجرى محادثات موضوعية وبناءة مع نظيره الصيني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: أنتونى بلينكن شدد على أهمية الدبلوماسية والحفاظ على قنوات اتصال مع الصين للحد من سوء الفهم.

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية: أنتونى بلينكن دعا نظيره الصيني لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال المحادثات.

وفى وقت سابق أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج - في تغريدة - عن أملها في أن يساعد اجتماع وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الصيني في إعادة العلاقات الثنائية إلى ما اتفق عليه رئيسا البلدين خلال قمة مجموعة العشرين في بالي.

 


الصين

بليكن

أمريكا

الخارجيه الامريكيه

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