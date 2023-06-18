الحكومة تنفي وجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق، مُشددا على توافر كافة السلع والمنتجات الغذائية بشكل طبيعي بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وغيرها من المنتجات الغذائية، يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُشيرا إلى شن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع والمحال بالأسواق، لمتابعة موقف توافر السلع، ومنع التلاعب في أسعارها أو احتكارها.

وفي سياق متصل، يتم إطلاق حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على كافة المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من توافر السلع ومنع أي محاولات لاحتكارها، أو التلاعب في أسعارها، مع العمل على التأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.