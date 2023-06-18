"التضامن" وصندوق تحيا مصر يدشنان أكبر حملة كساء بالأسمرات للأولى بالرعاية

كتب مدحت وهبة

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاحتفالية الكبرى التي نظمتها وزارة التضامن و صندوق تحيا مصر لتدشين أكبر حملة كساء في مدينة الأسمرات للأسر الأولى بالرعاية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ،واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية وامين صندوق تحيا مصر وبمشاركة العديد من الفنانين

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنظيم عدد من معارض المبادرتين بالهنا والشفا ودكان الفرحة، لتوفير المواد الغذائية واللحوم والملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية وكافة تجهيزات العرائس ودعم ذوي الهمم

وتعمل مبادرة دكان الفرحة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات الإسكندرية والمنيا وجنوب الوادي وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلوان، وأسيوط والمنيا، فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأوْلى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم في العديد من المحافظات مثل القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، والمنيا وقنا، وشمال سيناء.