إيمان حنا

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرسة في غرب أوغندا، وأسفر عن مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية،معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية أوغندا ولشعبها ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أعربت، أمس السبت، عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف مدرسة بمنطقة (مبوندوي) غربي جمهورية أوغندا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الضحايا.