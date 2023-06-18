الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط 103 قضايا مخدرات بالمطرية

كتب - محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إدعاء (أحد الأشخاص- مقيم بالقاهرة) إنتشار أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة بمنطقة المطرية بالقاهرة.