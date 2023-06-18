اليوم السابع
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الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط 103 قضايا مخدرات بالمطرية

الأحد، 18 يونيو 2023 12:51 ص
الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط 103 قضايا مخدرات بالمطرية حبس - أرشيفية
كتب - محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

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نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إدعاء (أحد الأشخاص- مقيم بالقاهرة) إنتشار أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة بمنطقة المطرية بالقاهرة. 
 
بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه العديد من الحملات الأمنية على المنطقة محل الشكوى خلال الفترة من 1/2/2023 حتى 13/6/2023 أسفرت جهودها عن ضبط عدد 103 قضية إتجار بالمواد المخدرة بإجمالى 109 متهمين، ضُبط بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,046 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,174كيلو جرام –كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 205 جرام –كمية من مخدر البودر - كمية من مخدر الهيدرو -كمية من مخدر الإستروكس– عدد (1239) قرص مخدر- 2 سلاح خرطوش- 31 سلاح أبيض).. وجارى إستمرار توجيه الحملات بالمنطقة المشار إليها لضبط كافة المخالفات.
 
 
 

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