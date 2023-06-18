ارتياح بين طلاب الثانوية العامة من امتحان اللغة العربية فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

رصد اليوم السابع أمام إحدى لجان الثانوية العامة فى محافظة بورسعيد والموجودة فى مدرسة بورسعيد الإعدادية بنين فى نطاق حى العرب، اليوم الأحد، آراء الطلبة والطالبات فى امتحان مادة اللغة العربية.

وسادت حالة من الارتياح بين طلبة وطالبات الثانوية العامة فى محافظة بورسعيد، أول أيام الإمتحانات بالمواد الأساسية وبعد مرور أسبوع من انطلاق ماراثون الثانوية العامة والذى بدأ الأسبوع الماضى، لمادة اللغة العربية.

وأكد عدد من الطلبة والطالبات، أن امتحان اللغة العربية جاء فى مستوى الطالب المتوسط، إلا أن بعضهم علقوا على النحو أنه كان صعب، وذلك فى أول أيام امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة، مشيرين إلى أنهم وجدوا سهولة ويسر فى عمليات الدخول والخروج باللجان، بالإضافة إلى التعامل الطيب من المراقبين.

وانتظم دخول طلبة وطالبات الثانوية العامة فى محافظة بورسعيد، لجان بورسعيد فى شتى الأحياء ومدينة بورفؤاد، وسط حالة من الاستنفار الأمنى لقوات مديرية أمن بورسعيد.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة لعقد امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022-2023.

وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام، أن الامتحانات للمواد خارج المجموع ستنطلق غدا الإثنين الموافق 12 يونيو الجارى للمواد خارج المجموع فى حين ستبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد 18 يونيو وتستمر حتى الخميس الموافق 13 يوليو القادم يتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت وكيل أول الوزارة، إلى أن 5726 طالبا وطالبة هو إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالمحافظة من خلال 16 لجنة اساسية مؤكدة أنه تم تجهيز 10 استراحات لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات.

وأضافت، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.