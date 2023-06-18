اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 يونيو 2023 02:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ارتياح بين طلاب الثانوية العامة من امتحان اللغة العربية فى بورسعيد

الأحد، 18 يونيو 2023 01:05 م
ارتياح بين طلاب الثانوية العامة من امتحان اللغة العربية فى بورسعيد ارتياح بين طلاب الثانوية العامة من امتحان اللغة العربية فى بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رصد اليوم السابع أمام إحدى لجان الثانوية العامة فى محافظة بورسعيد والموجودة فى مدرسة بورسعيد الإعدادية بنين فى نطاق حى العرب، اليوم الأحد، آراء الطلبة والطالبات فى امتحان مادة اللغة العربية. 
 
وسادت حالة من الارتياح بين طلبة وطالبات الثانوية العامة فى محافظة بورسعيد، أول أيام الإمتحانات بالمواد الأساسية وبعد مرور أسبوع من انطلاق ماراثون الثانوية العامة والذى بدأ الأسبوع الماضى، لمادة اللغة العربية. 
 
وأكد عدد من الطلبة والطالبات، أن امتحان اللغة العربية جاء فى مستوى الطالب المتوسط، إلا أن بعضهم علقوا على النحو أنه كان صعب، وذلك فى أول أيام امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة، مشيرين إلى أنهم وجدوا سهولة ويسر فى عمليات الدخول والخروج باللجان، بالإضافة إلى التعامل الطيب من المراقبين. 
 
وانتظم دخول طلبة وطالبات الثانوية العامة فى محافظة بورسعيد، لجان بورسعيد فى شتى الأحياء ومدينة بورفؤاد، وسط حالة من الاستنفار الأمنى لقوات مديرية أمن بورسعيد. 
 
وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة لعقد امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022-2023.
 
وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام، أن الامتحانات للمواد خارج المجموع ستنطلق غدا الإثنين الموافق 12 يونيو الجارى للمواد خارج المجموع فى حين ستبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد 18 يونيو وتستمر حتى الخميس الموافق 13 يوليو القادم يتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك.
 
وأشارت وكيل أول الوزارة، إلى أن 5726 طالبا وطالبة هو إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالمحافظة من خلال 16 لجنة اساسية مؤكدة أنه تم تجهيز 10 استراحات لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات.
 
وأضافت، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.
احد الطلاب
احد الطلاب

أولياء الأمور والطلاب
أولياء الأمور والطلاب

بعض الطالبات
بعض الطالبات

خروج طلبة وطالبات
خروج طلبة وطالبات

طالبة ثانوية عامة
طالبة ثانوية عامة

 


امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الثانويه العامه 2023

جدول امتحانات الثانويه العامه 2023

تسريب امتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبى

امتحان الثانويه العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

أخبار الثانوية العامة اليوم السابع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمى علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبى امتحانات الثانوية العامة pdf

الثانوية العامة امتحانات

اليوم السابع بلس

الثانويه العامه

أخبار الثانوية العامة الآن

بوابة الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة

آخر أخبار الثانوية العامة 2023

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

نماذج امتحانات الثانويه العامه

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

دعاء لطلاب الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة