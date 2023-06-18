اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 يونيو 2023 01:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ودعوة لمقاطعة المكرونة..

ارتفاع أسعار البيتزا فى إيطاليا بسبب زيت الزيتون وجبن الموزاريلا

الأحد، 18 يونيو 2023 12:19 م
ارتفاع أسعار البيتزا فى إيطاليا بسبب زيت الزيتون وجبن الموزاريلا ارتفاع اسعار البيتزا فى ايطاليا
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسارعت تكلفة مكونات بيتزا مارجريتا الكلاسيكية مرتين أسرع من التضخم الرئيسي في إيطاليا ، مدفوعًا في الغالب بالزيادات في أسعار زيت الزيتون وجبن الموزاريلا، وكانت الزيادة 18.4٪ على أساس سنوي في مايو ،  وهي ضعف التضخم الرئيسي، حسبما قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية .

وأشارت الصحيفة إلى أن  المؤشر الشهري يستمر في تجاوز معدل التضخم الرئيسي ، والذي بلغ 8٪ الشهر الماضي. ومع ذلك ، فإن وتيرة زيادات الأسعار كانت معتدلة مقارنة بشهر أبريل وتقارن بحد أقصى يزيد عن 30٪ في نوفمبر.

وارتفعت تكلفة شراء البيتزا الجاهزة بنسبة 7.7٪ على أساس سنوي ، ووفقا للبيانات فإن اسعار الدقيق والطماطم والموزاريلا وزيت الزيتون والاستهلاك الكهربائي اللازم لتشغيل الفرن، جعلت من طهىى البيتزا امرا صعبا ، حيث ارتفعت أيضا أٍعار  الطماطم ، بنسبة 7.5٪ مقارنة بشهر أبريل.

وأوضحت الصحيفة أن سعر الدقيق ارتفع بنسبة 9.4٪ على أساس سنوي و 0.3٪ على أساس سنوي، كما ارتفع سعر الموزاريلا بنسبة 22.1٪ على أساس سنوي و 0.3٪ على أساس شهري، وارتفعت الطماطم بنسبة 18.2٪ على أساس سنوي و 7.5٪ على أساس شهري، وارتفع زيت الزيتون بنسبة 24.6٪ على أساس سنوي و 1.0٪ على أساس شهري، كما ارتفعت الكهرباء بنسبة 13.5٪ على أساس سنوي .

كما ارتفعت تكلفة المعكرونة مرة أخرى في مايو ، وفقًا لبيانات ايستات ، ودعت جمعية المستهلكين Assoutenti إلى مقاطعة وطنية للمعكرونة اعتبارًا من 22 يونيو ، بعد أن قررت الحكومة في روما عدم اتخاذ إجراءات ضد ارتفاع الأسعار في اجتماع الشهر الماضي.

 

 


ايطاليا

ارتفاع الاسعار

البيتزا

التضخم

زيت الزيتون



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة