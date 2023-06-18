ارتفاع أسعار البيتزا فى إيطاليا بسبب زيت الزيتون وجبن الموزاريلا

فاطمة شوقى

تسارعت تكلفة مكونات بيتزا مارجريتا الكلاسيكية مرتين أسرع من التضخم الرئيسي في إيطاليا ، مدفوعًا في الغالب بالزيادات في أسعار زيت الزيتون وجبن الموزاريلا، وكانت الزيادة 18.4٪ على أساس سنوي في مايو ، وهي ضعف التضخم الرئيسي، حسبما قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية .

وأشارت الصحيفة إلى أن المؤشر الشهري يستمر في تجاوز معدل التضخم الرئيسي ، والذي بلغ 8٪ الشهر الماضي. ومع ذلك ، فإن وتيرة زيادات الأسعار كانت معتدلة مقارنة بشهر أبريل وتقارن بحد أقصى يزيد عن 30٪ في نوفمبر.

وارتفعت تكلفة شراء البيتزا الجاهزة بنسبة 7.7٪ على أساس سنوي ، ووفقا للبيانات فإن اسعار الدقيق والطماطم والموزاريلا وزيت الزيتون والاستهلاك الكهربائي اللازم لتشغيل الفرن، جعلت من طهىى البيتزا امرا صعبا ، حيث ارتفعت أيضا أٍعار الطماطم ، بنسبة 7.5٪ مقارنة بشهر أبريل.

وأوضحت الصحيفة أن سعر الدقيق ارتفع بنسبة 9.4٪ على أساس سنوي و 0.3٪ على أساس سنوي، كما ارتفع سعر الموزاريلا بنسبة 22.1٪ على أساس سنوي و 0.3٪ على أساس شهري، وارتفعت الطماطم بنسبة 18.2٪ على أساس سنوي و 7.5٪ على أساس شهري، وارتفع زيت الزيتون بنسبة 24.6٪ على أساس سنوي و 1.0٪ على أساس شهري، كما ارتفعت الكهرباء بنسبة 13.5٪ على أساس سنوي .

كما ارتفعت تكلفة المعكرونة مرة أخرى في مايو ، وفقًا لبيانات ايستات ، ودعت جمعية المستهلكين Assoutenti إلى مقاطعة وطنية للمعكرونة اعتبارًا من 22 يونيو ، بعد أن قررت الحكومة في روما عدم اتخاذ إجراءات ضد ارتفاع الأسعار في اجتماع الشهر الماضي.