إنذار 211 منشأة مخالفة وغلق 49 أخرى فى حملات مكثفة لصحة المنوفية خلال شهر

المنوفية - محمود شاكر

شنت إدارة العلاج الحر ب مديرية الصحة بمحافظة المنوفية ، برئاسة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبمشاركة وتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات الطبية التابعة، حملة مكبرة لمواجهة المخالفات، وتم المرور الميداني من قبل الإدارات على إجمالي 637 منشأة طبية تشمل مستشفيات، عيادات خاصة، معامل تحاليل، مراكز بعمليات، مراكز علاج طبيعي، و محلات نظارات، تم إنذار 211 منشأة واستصدار قرار غلق لـ106 منشأة، كما تم تنفيذ غلق 49 منشأة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتكليف من الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمرورات المكثفة لإحكام الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة .

كما قام فريق المديرية بالمرور الميداني فى حملة على 6 مستشفيات، وكانت أبرز المخالفات، عدم الترخيص لمستشفى - وجود عيادة العلاج الطبيعي غير مضافة على الترخيص - وجود عيادة الأسنان غير مضافة على الترخيص - عدم إتباع سياسة مكافحة العدوي متمثلة في وجود أتربة - لم يتم تغيير تاريخ تعقيم الآلات المعقمة والمطهرة - وجود الآلات غير معقمة أو لم يتم نقعها في محلول التنظيف أو التطهير داخل الطوارئ - صدأ بطرابيزة غرفة الطوارئ - تعديل بالرسم الهندسي - عدم تواجد مدير فني لمستشفى بالشهداء .

كما تمت المعاينة لعدد 8 ، وعدد التراخيص التي تم إصدارها 57 رخصة ، وعدد الشكاوى التي تم فحصها 67 ، وعدد قرارات الغلق 4 قرار محافظ , 4 قرار 16 مقرر بإجمالي عدد منشأة تم استصدار قرار غلق لها 77 .

وتم التواصل مع جميع بنوك الدم بالمحافظة وتم تفعيل حسابات البنوك في منظومة بنوك الدم ، وتم المرور على عدد من المستشفيات منها تخصص حروق 6 مستشفيات ، رعاية أطفال مستشفى واحدة "مستشفى السلام التخصصي بتلا " وعدد الأسرة 3 أسرة رعاية أطفال.

ويبلغ عدد أسرة الرعاية المركزة بالمحافظة 376 بالإضافة إلى تدريب العاملين ببعض الإدارات بالعلاج الحر وإجراء اختبار الكتروني لهم لرفع كفاءة العاملين بالإدارة ، هذا وقد قامت إدارة العلاج الحر بتوجيه القائمين على المستشفيات الصحية الخاصة نحو حوكمة البيانات ، كما تم التأكد من انضباط سير العمل داخل المستشفيات وفقاً لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية وتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، وتم أيضاً التأكد من التزام كافة المنشآت بمعايير مكافحة العدوى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ.

وأفادت الدكتورة شيرين مسعد بأن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين.

وأعرب وكيل صحة المنوفية عن خالص شكره وتقديره لأعضاء العلاج الحر على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة مثمناً دورهم الفعال والمثمر في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة ومؤكداً على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة مؤكداً أنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.