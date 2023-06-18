إمبراطور اليابان وقرينته يبدآن زيارة ودية إلى إندونيسيا

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وصل إمبراطور اليابان ناروهيتو وقرينته الإمبراطورة ماساكو إلى إندونيسيا، في أول رحلة ودية خارج البلاد منذ اعتلائه العرش في عام 2019.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن طائرة حكومية تحمل الإمبراطور والإمبراطورة هبطت في مطار "سوكارنو هاتا" الدولي بالقرب من العاصمة الإندونيسية جاكرتا قبل الساعة الرابعة مساء (بالتوقيت المحلي للبلاد).



وأضافت الإذاعة أنه من المقرر أن يلتقي الإمبراطور وقرينته، خلال زيارتهما التي تستمر سبعة أيام، بالرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وقرينته لحضور حفل غداء /الاثنين/، كما أنه من المخطط أن يضعا إكليلا من الزهور يوم /الثلاثاء/ المقبل على "مقبرة أبطال كاليباتا"، المخصصة للأبطال القوميين الذين حاربوا من أجل استقلال إندونيسيا، كما تضم المقبرة جثامين عسكريين يابانيين شاركوا إلى جانب الإندونيسيين في حرب الاستقلال.