إعلان نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالوادى الجديد بفوز قائمة عربى كامل يمانى

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادي الجديد، نتيجة فرز الأصوات بانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادي الجديد، بفوز قائمة اليماني بالكامل والتي تحتوي على 5 مرشحين هم "عربي كامل يماني، محمد مختار العمدة، عبد الخالق عرابي، عيد أحمد حمود، ياسر رشاد رفاعي" حيث أغلق باب التصويت في تمام الساعة الخامسة مساء أمس السبت لبدء فرز الأصوات التي بدأت في تمام الحادية عشر من مساء أمس السبت.

وتنافس في قائمة انتخابات عضوية الغرفة التجارية بالمحافظة 11 مرشحا، وهم محمد دياب- حمدي حسن- عبد الخالق عرابي- عزت انور- عربي كامل يماني- علي والي- عيد حمود- محمد رفاعي- محمد علي- محمد مختار العمدة- ياسر محمد، وذلك لانتخاب 5 اعضاء لعضوية المجلس.

وقال عربي كامل يماني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادي الجديد، إن الغرفة التجارية بيت التجار بالوادي الجديد، وتقوم بجمع المعلومات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها، وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعة، وتحديد العُرف التجاري و إبداء الرأي في إنشاء البورصات والسواحل والموانئ والأسواق والمعارض الصناعية، وكذلك منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة.

وأضاف يماني أنه تم عمل تأمين صحي للتجار ، لمركزي الخارجة وباريس تم التعاقد مع مركز الإشعاع الحضاري ، ولمراكز الداخلة وبلاط والفرافرة تم التعاقد مع مركز الحرمين الطبي بنسبة خصم من 15% : 50% من قيمة الكشف والاشاعات والتحاليل وكذلك خصم على الدواء والعلاج.