إعادة فتح جراج بشارع ابن الوليد بالدقى بعد مخالفة تحويل مدخله إلى كافيه

كتبت - مرام محمد

شن حي الدقي ، صباح اليوم، حملة استهدفت التصدي لأعمال البناء المخالف منذ المهد، وفتح الجراجات المغلقة والتأكد من استخدامها في الغرض المخصص لها، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، عن تنفيذ قرار إزالة أعمال مخالفة، وذلك بإعادة فتح جراج بشارع ابن الوليد بجوار نادي الصيد بعد مخالفة تحويل مدخله إلى كافيه.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة جهود مواجهة المخالفات والتصدي بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة المرور على الجراجات للتأكد من استخدامها في الغرض المخصص لها، موجهاً بمتابعة فتح كافة الجراجات المغلقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.