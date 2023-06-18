إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب 5 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح قطعية متعددة إثر حدوث مشاجرة مع آخرين بنطاق مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرفين بقرية الشعراء نطاق مركز كفر صقر، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح قطعية، وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم وتحويل إحدى الحالات إلى مستشفى الزقازيق الجامعى،تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة