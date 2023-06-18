إحالة ربة منزل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل ابنها بمساعدة شقيقه في حلوان

كتب كريم صبحى

قررت نيابة حلوان الكلية إحالة ربة منزل وابنها الأصغر لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل ابنها الأكبر بمساعدة شقيقه .

قبل دقائق من السحور وصلت سيدة وبرفقتها نجلها إلى مقر قسم شرطة المعصرة التابع لمديرية أمن القاهرة، وأخطرت ضباط المباحث بأنها حضرت لتسليم نفسها هى ونجلها بعد قيامهما بقتل الابن الأكبر لها فى المنزل وتركه، والحضور لتسليم نفسها.

واعترفت المتهمة فى التحقيقات بارتكابها جريمة قتل نجلها الأصغر وذلك تأديبا له، بسبب قيامه بمحاولة الاعتداء عليها بالضرب وطلبه نقوداً منها لشراء المخدرات وهو ما جعلها تنهى حياته بضربه بالعصا حتى الموت بمساعدة شقيقه.

تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغاً بمقتل شاب 19 سنة إثر إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، وانتقل رجال الأمن إلى منطقة حدائق حلوان دائرة قسم شرطة المعصرة محل الجريمة، وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن والده الشاب المتوفى وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع نجلها الأكبر تم ضبطهما والعصا المستخدمة فى الجريمة، واعترف المتهمان انهما ارتكبا الواقعة بدافع تأديب المتوفى الا انه لقى مصرعه متأثراً بإصابته، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.