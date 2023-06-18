اليوم السابع
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أمن الجيزة يعاين محل مفروشات اشتعل به حريق في مدينة 6 أكتوبر

الأحد، 18 يونيو 2023 02:53 م
أمن الجيزة يعاين محل مفروشات اشتعل به حريق في مدينة 6 أكتوبر السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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عاين ضباط مديرية أمن الجيزة محل مفروشات اشتعل به حريق في مدينة 6 أكتوبر، لكشف ملابسات اندلاع، وتحديد حجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته.
 
وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتم الاستماع لأقوال العاملين بالمحل، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد نشوب حريق بمحل في مدينة 6 أكتوبر، تم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت بمحل مفروشات، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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