أمريكا تطالب صربيا بإطلاق سراح أفراد شرطة من كوسوفو

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طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، صربيا بإطلاق سراح أفراد شرطة من كوسوفو احتجزتهم قبل بضعة أيام بشكل فوري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان صحفي ورد على الموقع الرسمي للوزارة: "ندعو الرئيس -الصربي ألكسندر- فوشيتش والحكومة الصربية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أفراد شرطة كوسوفو الثلاثة المحتجزين في 14 يونيو".

وأوضح أن اعتقال أفراد الشرطة من كوسوفو واحتجازهم المستمر بتهم ملفقة أدى إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل.

وقال: "مستمرون أيضا في دعوة كل من صربيا وكوسوفو لاتباع خطة النقاط الثلاث التي حددها الاتحاد الأوروبي والعودة إلى الحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي دون تأخير".