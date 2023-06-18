أعضاء النيابة الإدارية الجُدد دفعتى 2017 و 2018 يتسلمون اليوم عملهم رسميا

كتب إبراهيم قاسم - عبدالله محمود

يتسلم أعضاء هيئة النيابة الإدارية الجُدد دفعتي 2017 و2018، عملهم رسميا فى الهيئة إعتبارا من اليوم الأحد عقب أداء اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ومن المقرر أن يتم توزيع الأعضاء الجدد على الاقسام المختلفة داخل الهيئة لمباشرة عملهم رسميا.

وكان أعضاء هيئة النيابة الإدارية الجُدد أدوا أمس السبت، اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل بحضور المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية وشهد لفيف من قيادات الوزارة والهيئة مراسم حلف اليمين الذي انعقد بالقاعة الكُبرى بديوان عام الوزارة.

ورحب وزير العدل خلال احتفالية حلف اليمين برئيس هيئة النيابة الإدارية وهنأ اعضاءها الجُدد على صدور قراري رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية على تعيينهم، مُشيراً إلى اضطلاع الهيئة بتحمل أمانة الدعوة التأديبية ودورها الجوهريّ في مُكافحة الفساد وحماية المال العام والإصلاح الإداري.

وحث وزير العدل الأعضاء الجُدد على الإتقان في العمل والتمسك بتقاليد ومبادئ الهيئة، مؤكداً على دعم وزارة العدل ومُساندتها لهيئتهم الموقرة، ومُساهمتها في تطوير العمل القضائي وتدريبهم في سبيل إعداد أجيال قضائية جديدة، للمساهمة في رفعة شأن وطننا تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه تقدم المستشار عدلي جاد رئيس هيئه النيابة الإدارية بالشكر لرئيس الجمهورية على صدور هذه القرارات التي تدعم الهيئة، وهنأ الأعضاء الجدد على التحاقهم بالهيئة القضائية العريقة، ودعاهم إلى العمل الجاد والتسلح بالعلم والتحلي بالتقاليد القضائية العريقة في أداء رسالتهم ليكونوا خير عونٍ في إرساء العدالة.