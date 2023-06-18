أزهر الإسكندرية: لا شكاوى من امتحان الثانوية لمادة التاريخ

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت المنطقة الازهرية بالإسكندرية، أنه لا يوجد شكاوى فى امتحان مادة التاريخ للقسم الأدبى مادة التاريخ اليوم الأحد، فى كافة المعاهد الأزهرية بالمحافظة.

وقال بيان أزهر الإسكندرية انه اطمأن كل من علاء الدين العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمنطقة الإسكندرية والمشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والدكتورة ندى عصام موفد قطاع المعاهد الأزهرية الأزهرية على خروج الأسئلة وسط إجراءات أمنية مشددة من وزارة الداخلية.

وشدد كل منهما على الالتزام بقواعد العملية الامتحانية مؤكدين على ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في جو يملؤه الهدوء و الاستقرار والطمأنينة.

واكدوا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية ومن الاداره المركزيه للامتحانات.

واطمأنا عن طريق غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المنطقة على باقي اللجان الامتحانية التى أفادت بعدم وجود شكاوى من الطلاب والطالبات فى الأسئلة وأنها مطابقة للمنهج المقرر.