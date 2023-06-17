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6 لغات عالمية لقياس رضا ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

السبت، 17 يونيو 2023 11:41 ص
6 لغات عالمية لقياس رضا ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام حج- أرشيفية
المدينة المنورة - محمود عبد الراضي

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كثفت الإدارة العامة للإحصاء بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال القياس لزوار وقاصدي المسجد الحرام عن طريق الخدمات المقدمة الميدانية بـ (75 Qr) و"باركود" مزودة بـ (6) لغات عالمية موزعة على (5) محطات رئيسة وفقًا لرحلة ضيف الرحمن، وكذلك قياس الأداء التشغيلي للخدمات وقياس انطباعات المستفيدين عن الخدمات في مواقع التواصل الاجتماعي.
 
 وأوضح مدير الإدارة العامة للإحصاء عيسى بن سفران الهذلي بأن الإدارة تكثف أعمالها خلال موسم الحج بمتابعة ومساندة مركز الإحصاء والمعلومات، وإدارة تجربة ضيف الرحمن وإدارة قياس الأداء التشغيلي، مبينًا أن الإدارة تقوم بتحليل البيانات والأرقام من عدة مصادر منها المسوح الإحصائية، وإحصائيات الإدارات, ومؤشرات الخدمات للرئاسة، وقياس الرضا عن الخدمات، كما تقوم بتحويل تلك البيانات والأرقام إلى معلومات للاستفادة منها.
 
 وأشار إلى أنه تم توزيع طاقم العمل في كافة أنحاء المسجد الحرام لقياس رضا الحجاج والزوار عن الخدمات المقدمة عن طريق الاستبانات وألواح "الباركود" الموزعة في جنبات بيت الله العتيق لتسهيل ذلك لضيوف الرحمن, كما يتم أخذ عينات عشوائية بكافة أدوار المطاف لعملية المسح الإحصائي بهدف معرفة مدة الطواف وأماكن التوافد وإعداد التقارير الإحصائية لإبراز الخدمات والجهود المبذولة في المسجد الحرام

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