15 تاجرا بشمال سيناء يتنافسون اليوم فى انتخابات الغرفة التجارية بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

يتنافس اليوم السبت 15 تاجرًا من شمال سيناء فى انتخابات مقاعد الغرفة التجارية، المقرر لها أن تنعقد فى مقر جمعية رعاية الطلبة بوسط مدينة العريش، وسبق انطلاق الانتخابات تجهيز مقر التصويت، فيما يحاول التجار المقسمون لقائميتن ومرشح مستقل كسب أصوات التجار المسجلين بالغرفة التجارية من كافة مدن المحافظة.

والمتنافسون فى الانتخابات تجار قائمة "معًا لمستقبل أفضل" وتضم عزيز مطر، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة الغرفة الحالي، محمد قويدر، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، شريف مصباح، محمد أبوحمده، إسماعيل هبش، سعد الغول، إسلام الشوربجي.

وقائمة "معًا من أجل التغيير" وتضم عبد الله قنديل بدوي، رئيس مجلس إدارة الغرفة السابق، ياسر عرابي، عايش البصيلي، حسن أبوهلله، عبد العزيز حركة، حسين جلبانة، محمود البيك، وترشح مستقلا "حسام أبوالخير".