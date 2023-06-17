11 سفيرا من دول أمريكا اللاتينية يزورون العلمين ومطروح

كتب -أحمد الزغبي

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت مع عدد 11 سفيرا من سفراء دول أمريكا اللاتينية، وذلك بمدينة العلمين الجديدة بحضور السفير حازم فهمى مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكيتين، والمهندس وائل سمير رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمهندس مسعد عبدالهادى رئيس مدينة العلمين ومحمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة.

رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالسفراء ضيوف المحافظة، مستعرضا عدد من المقومات والامكانيات التنموية مع تعدد المشروعات القومية والتنموية التى تم انشائها على أرض مطروح بسواعد مصرية مثلما يتم في مختلف المحافظات كمدينة العلمين الجديدة وجارى انشاء رأس الحكمة الجديدة ،ومحطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الكهرباء وتعدد الطرق والمحاور التنمية التى اقيمت او التى تم تطويرها بمطروح كمحور روض الفرج الضبعة ،وادى النطرون العلمين وتطوير طريق اسكندرية مطروح الساحلى وسيوة جغبوب وغيرها ، وتطوير طريق بالإضافة الى خط القطار الكهربي السريع، وكذلك تطوير منفذ السلوم البرى كبوابة مصر الغربية، وافتتاحه رئاسيا منذ يومين ،ومينا النجيلة التجارى والسياحى كاقرب ميناء لجنوب أوروبا، والمشروعات القومية الزراعية كدلتا مصر الجديدة ومشروع مستقبل مصر وغيرها من المشروعات القومية والتنموية الكبري بجميع محافظات الجمهورية.

كما استعرض، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اهم الفرص الاستثمارية المتاحة بمطروح وتعددها ما بين سياحى وزراعة وصناعى وتجارى مع تعدد المقومات والامكانيات والثروات ،كما تم عرض فيديو عن اهم معالم المحافظه من شواطئ فيروزية وتراث ثقافي وتاريخى والتقسيم الادارى والمساحة ومزارات سياحية بمدن المحافظة وتعدد وتنوع السياحة بمطروح ،وفي نهاية اللقاء أهدى اللواءخالد شعيب محافظ مطروح ضيوف المحافظة هدايا تذكارية وبروشورات بالمعلومات وأهم معالم المحافظة.

كما اصطحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والسفير حازم فهمى مساعد وزير الخارجية والمهندس وائل سمير رئيس جهاز العلمين الجديدة ضيوف المحافظة في جولة تفقدية للتعرف على مدينة العلمين الجديدة ومنشآتها،حيث تم الصعود على احد الابراج باعلي نقطة 180 م للطابق فوق مستوى سطح البحر، وأعرب سفراء دول أمريكا اللاتينية عن بالغ الشكر والتقدير على حفاوة الترحيب والاستقبال ،وما شاهدواخلال جوالاتهم بمطروح خاصة بالعلمين الجديدة وما تم توفيره من بيانات ومعلومات وتعاون خلال الزيارة وما تم عرضه من بيانات ومعلومات عن المحافظة.