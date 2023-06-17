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وكيل صحة الدقهلية يجتمع بمدير الطب العلاجى ومديرى المستشفيات

السبت، 17 يونيو 2023 04:39 م
وكيل صحة الدقهلية يجتمع بمدير الطب العلاجى ومديرى المستشفيات جانب من الاجتماع
الدقهلية - محمد الحبشى

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عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعا مع الدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجي، والدكتور سيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، و مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات .
 
ناقش الاجتماع المشاكل والمعوقات التي تواجه بعض المستشفيات ومدى توافر المستلزمات من عدمه ، وتم بحث معوقات سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها.
 
وأكد سيادته على ضرورة المتابعة المستمرة من الإدارات المعنية ومديري المستشفيات على المستشفيات والمخازن للتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية ومحاسبة المقصرين.
 
يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بشأن التأكد من توافر المستلزمات الطبية وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.
 
 
 

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