وكيل الشباب بكفر الشيخ يكرم لاعبى مصارعة المشروع القومي وصرف مكافآت مالية

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة كفر الشيخ، اللاعبين أحمد عبد البارى، وعمر حسين أبطال مصارعة أفريقيا أبناء المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بمركز بيلا، خلال زيارة خاصة له إلى مركز تدريب المشروع فى بيلا بحضور عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوى، المشرف العام على المشروع القومى للموهبة، وذلك بناء تعليمات الدكتور أشرف، صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور أسر الأبطال.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المديرية وبالتنسيق مع منطقة المصارعة خصصت مكافآت مالية للأبطال بالإضافة إلى تخصيص المشروع القومى للموهبة مكافأة خاصة للاعبين بعد الإنجاز الرياضى الذى حققه أبطال المشروع القومى فى البطولة الأفريقية، ضمن صفوف المنتخب الوطنى، وشهد الحفل المقام بمركز بيلا تكريم اللاعب أحمد عبد البارى، بطل منتخب مصر، والمشروع القومى للموهبة بالمحافظة، لحصوله على أول أفريقيا لمنافسات المصارعة الرومانية وزن 55 ك، بالبطولة الأفريقية، لمنتخب المصارعة الحرة، والرومانية بتونس الشقيق.

كما كرم اللاعب عمر حسين، لاعب المنتخب، وابن المشروع القومى للموهبة لحصوله على الميدالية الذهبية بالبطولة الأفريقية بتونس فى منافسات تحت 17 سنة وزن 51 ك رومانى، كما كرم كابتن ياسر صقر، مدرب منتخب مصر، للمصارعة ومدرب المشروع القومى بالمحافظة، جاء ذلك بحضور رئيس منطقة المصارعة، والمدير التنفيذى بالمحافظة، ومحمد السماحى، مدير إدارة شباب بيلا، ومدير مركز شباب بيلا، ومجلسى إدارة مركز الشباب، ونادى بيلا الرياضى.

وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الشكر والتقدير لدعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ لأبطال المشروع القومى واهتمامه، بتكريم الأبطال الرياضيين مستقبل المنتخبات القومية فى كافة اللعبات، مشيراً إلى مساندة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، ودعمهم الكامل للأبطال الرياضيين عامة، والمشروع القومى خاصة فى إطار دعم القيادة السياسية،ورعاية الموهوبين رياضياً، وتضع الدولة المصرية ملف الرياضة وصناعة الأبطال الدوليين على رأس أولويات خطة التنمية الشاملة.



الحضور اثناء تكريم ابطال المصارعه



تكريم اللاعب أحمد عبدالباري لاعب المنتخب القومي للمصارعه



تكريم اللاعب عمر حسين لاعب المنتخب القومي للمصارعه