وفد وزارة التخطيط يزور محافظة الشرقية لمتابعة معايير مُبادرة "القرية الخضراء"

كتبت أسماء أمين

قام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بزيارة ميدانية لمحافظة الشرقية، لمتابعة تنفيذ معايير مُبادرة "القرية الخضراء"، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بهدف تأهيل قرى المُبادرة الرئاسية لتتوافق مع المعايير البيئية العالمية، بالتعاون مع شركة "إي كونسلت" للاستشارات الهندسية والبيئية.

وذكر د. جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن فريق العمل يواصل زياراته الميدانية للقرى المرشحة للحصول على شهادة "ترشيد للمجتمعات الخضراء"، مشدداً على أهمية استيفاء معايير القرية الخضراء، التي حددها المجلس العالمي للمباني الخضراء، مشيداً في ذات الوقت، بالتنسيق والتعاون المتواصل مع نواب المحافظين وفرق العمل بالمحافظات المختلفة.

وأضاف حلمي، أن إجمالي مشروعات "حياة كريمة" بمركز الحسينية، يصل إلى 775 مشروعاً تنموياً، يستفيد منها 41 قرية، بهدف تحسين جودة الحياة في قرى المركز، مشيراً إلى أن قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب يتضمن تغطية كافة القرى بالصرف الصحي، وتنفيذ 10 محطات معالجة للصرف الصحي، و20 محطة ورافع لمياه الشرب، لافتاً إلى أن قطاع تطوير الخدمات التعليمية، يتضمن إنشاء وتطوير وصيانة 107 مدرسة، وفي قطاع الخدمات الصحية، إنشاء وتطوير 61 وحدة صحية و7 وحدات إسعاف، فضلاً عن إنشاء وتطوير 37 مركز شباب و10 مجمعات خدمات حكومية و10 مجمعات خدمات زراعية، وتأهيل وتبطين 36 ترعة بأطوال 113 كم.

واستقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ود. أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، وفد الوزارة، وتناول اللقاء أهمية دمج الاستدامة البيئية في مشروعات مُبادرة "حياة كريمة"، ونشر الوعي بين المواطنين بضرورة الحفاظ على العدد الهائل من المشروعات المنفذة، التي تعد بمثابة نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتوجه وفد الوزارة، التي يضم كلاً من أحمد الشيمي، ومحمد شريف الحلي، منسقا مُبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، إلى جزيرة سعود، التابعة لمركز الحسينية، وتفقد مشروعات إنشاء ورفع كفاءة وصيانة 12 مدرسة في القرية والتوابع، بإجمالي فصول 246 فصل، تستوعب 11.5 ألف طالب، منها مدرسة الحاجة نزيهة السماحي للتعليم الأساسي وتضم 13 فصل، تستوعب 450 طالب، ومدرسة سعود الابتدائية الجديدة، بعدد 18 فصل، تستوعب 830 طالب، و2 فصل رياض أطفال، وكذا مجمع خدمات المواطنين، الذي يضم خدمات (مجلس محلي، وحدة محلية، مكتب تموين، مكتب بريد، شهر عقاري، وحدة تضامن اجتماعي)، بنسبة إنجاز 100%، ومركز الخدمات الزراعية الذي يقدم خدمات (الإرشاد الزراعي، الجمعية الزراعية، الوحدة البيطرية)، بنسبة إنجاز 100%، حيث بدأ المركز في تقديم خدماته للمزارعين.

كما قام وفد الوزارة بزيارة مركز تنمية الأسرة والطفل، بنسبة إنجاز 98%، ونقطة الإطفاء بنسبة إنجاز 90%، ونقطة الشرطة بنسبة إنجاز 100%، ونقطة الأسعاف بنسبة إنجاز 100%، ومركز طب الأسرة بنسبة إنجاز 95%، ومركز شباب جزيرة برد – أحد توابع القرية – بنسبة إنجاز 100%، وبدأ المركز في تقديم خدماته لشباب القرية والقرى المجاورة، ومكتب بريد الحسينية، الذي يخدم أهالي قرية سعود وتوابعها، وهو أول مكتب بريد في محافظة الشرقية يتم إنشاؤه وفقاً لمعايير البناء الأخضر، بنسبة إنجاز 80%، وتوسعات محطة الصرف الصحي بطاقة 10 آلاف م3/يوم، وكذا توصيل القرية بالغاز الطبيعي بنسبة 100% وشبكة الألياف الضوئية بنسبة 100%.

وتتضمن معايير "القرية الخضراء"، اتباع طرق الري الحديثة، والاهتمام بالزراعة العضوية ذات الإنتاجية الأعلى والعائد المرتفع، ولتأثيرها الإيجابي على الصحة العامة للمواطنين، وذلك بتحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوي، وفي هذا السياق، قام وفد الوزارة بزيارة نماذج لري الأراضي الزراعية بالتنقيط، ووحدات إنتاج السماد العضوي "الكمبوست".

وعقد وفد الوزارة حلقة نقاشية مع أهالي القرية، للاستماع إلى أرائهم في مشروعات "حياة كريمة"، وأية مشروعات ذات أولوية من وجهة نظرهم، وعبر المواطنون خلالها عن سعادتهم بمشروعات المُبادرة الرئاسية، متوجهين بالشكر للسيد رئيس الجمهورية والدولة المصرية الطفرة الكبيرة في مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدين أن القرية كانت تعاني من ضعف شديد في الخدمات في السابق، لكن "حياة كريمة" غيرت وجه القرية بالكامل.